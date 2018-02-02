أبي خليل يوقّع أول عقد شراء طاقة من القطاع الخاص في لبنان لإنتاجها من الرياح

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تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017 الذي وافق بموجبه على منح ثلاث تراخيص لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاوات، وقع وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل عقد شراء الطاقة (Power Purchase Agreement-PPA) مع ممثلي الشركات الثلاثة المؤهلة وهي Lebanon Wind Power SAL ، Hawa Akkar SAL وSustainable Akkar بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري، ومستشاري المركز والخبيرين المنتدبين من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة، وكان ذلك أول عقد شراء طاقة من القطاع الخاص في لبنان.

وأعلن وزير الطاقة والمياه أن هذا العقد يفتح الباب واسعاً أمام القيام بمشاريع استثمارية رائدة في الطاقة المتجددة للعام 2018 وأنه سيتم الاعلان عنها تباعاً بخاصة المرحلة الثانية من انتاج الطاقة من الرياح بقدرة 300 ميغاوات على جميع الاراضي اللبنانية كذلك الأمر بالنسبة للطاقة الشمسية وان الوزارة بصدد تنويع مصادر الانتاج خدمة لتعزيز امن الامداد الطاقوي. ومنح الوزير أبي خليل الشركات الفرصة الكاملة والمقدرة بنحو 18 شهراً لانجاز كل التحضيرات التي يتطلبها البدء بتنفيذ المشروع عملياً وخاصة لجهة تأمين مصادر التمويل والحصول على دراسات تقييم الاثر البيئي خاصةً لجهة حساسية ملف هجرة الطيور. وهنأ وزير الطاقة والمياه كل من عمل وسهر على انجاز هذا الملف والدعم التقني الذي قدمته جهات دولية وإقليمية عدة.