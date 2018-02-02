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بالصور - الان عون من الحدث: كرامة الرئيس برّي من كرامتنا ولا يجب أن تتحول الغيوم إلى عواصف

2
FEBRUARY
2018
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أكدّ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون خلال اللقاء في بلدية الحدث أن: "لقاؤنا اليوم من قلب الحدث هو رسالة الى جماهيرنا الذين عن قصد أو غير قصد، عن وعي أو غير وعي زادوا الانقسام والانشقاق وارتكبوا أساءات بحق بعضهم البعض".  
 
وأضاف: "وجودنا هو رسالة للتأكيد على أننا على هذا المستوى من المسؤولية تحت رعاية رئيسنا العماد ميشال عون بيّ الكلّ، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وسماحة السيّد حسن نصرالله ورئيس الحكومة سعد الحريري. نحن مصرّون على اننا لن نسمح بتحويل أي أشكال سياسي في البلد إلى تحويله اشكال بين اللبنانيين. نحن مؤتمنون على الحفاظ على شبكة الآمان الوطنية ومحو آثار ما حصل".
 
ووجّه عون خلال اللقاء 3 رسائل، وقال: "وجودنا هو لقول 3 رسائل، أولّها للرئيس بري، كرامتك من كرامتنا ولن نسمح أن يؤدي أي إشكال إلى شرخ في الوطن. والرسالة إلى زملائنا في حزب الله، نحن مؤتمنون على التفاهم الذي حصل في مار مخايل، التفاهم مستمر وهدفه الأول الوحدة الوطنية والإستقرار، وقد نجحنا سوياً في الحفاظ على السلم الوطني في كل المحطات. ورسالة إلى كل اللبنانيين: ممكن بأي لحظة أن نقع في ذلات أو أن نشهد غيوم لكن لا يجب أن تتحول الغيوم إلى العواصف،  كل اللبنانيين يريدون الوحدة الوطنية ولا يريدون العودة إلى الوراء".
 
وختم عون أتمنى أن نعود إلى المسار السياسي والمؤسسات ونطوي صفحة الأزمة، على أن يكون ما حصل جرس إنذار لنا جميعنا ونأخذ العبر". 
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