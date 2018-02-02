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رئيس بلدية الحدت جورج عون: قطعنا رأس الفتنة في الحدت وسنقطع رأسها في أي منطقة تطل منها

2
FEBRUARY
2018
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رحَّب رئيس بلدية الحدت جورج عون في اللقاء التضامني في بلدية الحدت، بنواب التيار الوطني الحر الذي أشار الى انه يرى فيهم "طيف الرئيس العماد ميشال عون بيّ الكل وحامي الوحدة الوطنية"، كما رحب بحركة أمل ممثلة بالنائب علي بزي "الذي أرى فيه طيف دولة الرئيس نبيه بري وهو الحريص على لبنان والأمين على وحدته وهذا ليس بغريب عنه وهو يحمل مبادئ الإمام المغيب السيد موسى الصدر"، ورحب جورج عون بممثل حزب الله النائب علي عمار "الذي أرى فيه طيف سيد المقاومة حسن نصر الله الرجل الصادق بإيمانه ومحبته ووطنيته".
 
كما رحب جورج عون "بأهل البيت الواحد والصف الواحد، اصحاب القلوب الكبيرة"، مثنيا "على تجاوز لبنان وطن العيش الواحد، مرة اخرى الفتن التي قطعنا لها رأسها في الحدت وسنقطع رأسها في أي منطقة تطل منها".
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