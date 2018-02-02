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علي عمار من الحدت: ورقة التفاهم مع التيار باقية ما دامت الدماء تسيل في عروقنا

2
FEBRUARY
2018
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أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار ان "ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر باقية باقية باقية ما دامت الدماء تجري في عروقنا".

 

وفي كلمة له خلال لقاء جمع نواب من حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر في بلدية الحدث لفت عمار الى انه "لا يسعني في هذا المحضر المبارك في هذه الدار البلدية الجامعة في حضرة رئيس البلدية الوطني الكبير جورج عون الا ان استحضر امامكم قامات وطنية وانسانية وسياسية كبرى على تنوعها في لبنان لما تمثله على مستوى التنوع في الوحدة هذه القامات هي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتصف بالمحبة والتسامي والترفع فوق كل الاعتبارات لما تمثله من تاريخ في الصمود والنضال في سبيل حفظ سيادة لبنان"، مضيفا:"القامة الثانية هي قامة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخر الاكبر وهو الشخصية والقامة والهامة العليا التي تمثل ايضا قيمة انسانية كبرى حريصة اشد الحرص ومؤتمنة باعتبارها حاملة لامانة السيد موسى الصدر " مشيرا الى ان "القامة الثالثة التي استحضرها هي قامة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذه الشخصية التي تستخلص في داخلها وبين ثناياها روح وسلوك سيدنا المسيح وبتولية وطهر مريم ونستحضر في دخلها رحمة العالمين من النبي محمد".

 

واكد عمار اننا "حريصون اشد الحرص على تمتين الوحدة الوطنية ولا اقول العيش المشترك بل المصير المشترك واغتنم الفرصة لاشيد بوعي الجميع الذين اسقطوا بوعيهم وبنضجهم ما يريده العدو لهذا البلد ".

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