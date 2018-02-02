الأزمة التربوية في بكركي

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شهدت بكركي صباح أمس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك ورؤساءِ الطوائف المسيحية والإسلامية، وأصحاب المؤسّسات التربوية الخاصة، للنظر في تداعيات تطبيق القانون 46 على المدارس.

وأبرزُ ما اتّفق عليه المجتمعون التزامُ المؤسسات التربوية الخاصّة التقيُّد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمّلَ الدولة تمويلَ الدرجات الستّ الاستثنائية، فيما لو حسَمت المرجعيّات المختصّة أمرَ توجُّبِها لأساتذة القطاع الخاصّ. ومساءً أعلن رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود تمسّكهم بالإضراب في 5 و6 و7 شباط لنَيل حقوقِهم كاملةً.