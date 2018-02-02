ارتفاع عدد قتلى "غصن الزيتون" إلى 811 شخصا

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أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم ارتفاع عدد المسلحين الاكراد الذين تم تحييدهم في إطار عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمالي سوريا، إلى811 شخصا.





وأضافت الأركان التركية في بيان أن القوات المسلحة التركية دمرت خلال عملية جوية، 14 هدفا كانت تستخدم من قبل مسلحي "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني" ومسلحي جماعة "داعش" كأوكار ومستودعات أسلحة.

وشدد البيان على أن العملية "تستهدف الإرهابيين فقط، والأوكار والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، ومؤكدا على "أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها بدعم جوي وقصف بري"