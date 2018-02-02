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عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 شباط 2018

2
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الديار: التعايش مستحيل بين دمشق والغوطة الشرقية والمعركة قادمة بأعنف شراسة
بوتين امتنع عن قصف الغوطة والطائرات السورية تقصف بعنف منطقة حرستا
5 مواطنين يموتون يوميا في الغوطة والقوى التكفيرية تصادر كل تموين سوري

 


الأنوار: الاتصال الهاتفي بين عون وبري يضع الأزمة على طريق الحل

 



الديار: مساعي إبراهيم المكوكية هيّأت وزيارة الحريري توّجت فكان اتصال بعبدا بعين التينة
لبنان القويّ بالحكمة والشجاعة يتفوّق على التحدي «الإسرائيلي» الثلاثاء في مجلس الدفاع
عون وبري يتفقان على المواجهة معاً... وإقفال كلّ ملفات التصعيد الإعلامي والشعبي

 

 

اللواء: مجلس دفاع أعلى الثلاثاء يصالح الرؤساء الثلاثة
ملح إتصال عون ببرّي يذيب جبل الجليد.. ولا حملات أو تحشيدات

 

 


النهار: وقائع الاتصالات والوساطات في تبريد الأزمة

 

 


الجمهورية: لقاء الثلثاء يختبر هدنة الرؤساء

 

 

المستقبل: الحريري خلال إطلاق خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين: لن يُجبر أحد على العودة والأسرة الدولية تتحمل مسؤولية تجاههم

 

the daily star: Aoun-Berri call eases tensions

 

 


l'orient le jour: Après le coup de fil « magique » de Aoun à Berry, une détente en vue

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