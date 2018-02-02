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أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 شباط 2018

2
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
وزير في «قوى 14 آذار» وعد إعلامية محكوم عليها غيابياً بالسجن على خلفية تصريحات لها ضدّ الجيش اللبناني، بدعمها في الاعتراض المقدّم من وكيلها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ما أثار تساؤلات حول نوع هذا الدعم من جانب الوزير في وقت تتزايد المطالبات بإبعاد القضاء عن السياسة ورفع يد السياسيّين عنه!؟


كواليس
قرأت مصادر دبلوماسية في تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف ممثلاً لبلاده في الأمم المتحدة علامة على نوعية المواجهات التي سيكون مجلس الأمن الدولي ساحة لها، وعلى سعي روسي لتعزيز الحضور وسرعة اتخاذ القرار برفع مستوى التمثيل لما يملأ فراغ مرحلة السفير الروسي الراحل فيتالي تشوركين الذي تحوّل حتى رحيله إلى رمز من رموز السياسة الدولية، والسعي لجعل الحضور أقوى وأعلى من تلك المرحلة أيضاً، فنائب وزير خارجية في نيويورك هو أعلى مستويات الحضور الدولي الدائم...

 

 


اللواء: أسرار

همس
أدت تطورات «الفيدو المسرّب» إلى تعليق المساعي الرامية إلى تحالفات في كل المناطق.

غمز

بعض مرشحي أحزاب مرحلة ما قبل 2005، يواجهون سلسلة فيتوات من حلفاء المرحلة نفسها وما بعدها!


لغز
تدور كل النقاشات حول الطرائق الفضلى، لتعطيل «الصوت التفضيلي» في التلاعب بالنتائج المرسومة؟!

 


النهار: أسرار الآلهة

تقريب وجهات النظر ...

جهد رئيس المجلس العام الماروني على تقريب وجهات النظر بين بعبدا وعين التينة في اليومين الأخيرين....

دعم إنتخابي

تعهّد نوّاب لوزير مرشّح الى الانتخابات بدعم حملته الانتخابيّة إذا لبّى مصالحهم بعقود عمل في وزارته....

 

إحياء وسط بيروت
يصرّ رئيس الحكومة على احياء وسط بيروت انطلاقاً من ساحة النجمة وقد تألّفت لجنة برئاسته لمتابعة الموضوع.

 

إطلالة الحريري

يتوقّع أن تكون الطلّة الانتخابيّة الأبرز للرئيس الحريري في 14 شباط الجاري لتتوالى بعدها الترشيحات في كل الدوائر....

 

 

الجمهورية: اسرار

عتب

عتِب مرجع ديني على مرجع روحي بسبب عدم تلبيته دعوته لإستقبال شخصية دولية.

إصرار

عُرض على نائب حالي ترشُّحه في غير منطقته فأصرّ على الترشّح فيها مع العلم أنه لن يلاقي النتيجة المرجوة.

ظروف

قال مرجع بارز إنه يريد «صفر مشاكل» مع كل الأفرقاء في لبنان على رغم كل الظروف.

حل
سئل أحد النواب عن رؤيته للذي حصل بين فريقين سياسيّين وإذا كان في الأفق من حلّ فأجاب: لا حلّ.

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