دمشق: بيان سوتشي هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي

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رحبت دمشق بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد يومي 29 و30 يناير المنصرم في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن البيان الختامي لمؤتمر سوتشي أثبت "أن العملية السياسية في سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريا ودون أي تدخل خارجي"، معتبرا أن البيان الختامي للمؤتمر "هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات".

وقال المصدر إن :البيان الختامي للمؤتمر أكد على إجماع السوريين على التمسك بالثوابت الوطنية فيما يتعلق بالحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا، وحق الشعب السوري الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي، كما أكد على الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة لتؤدي مهامها في حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة للقيام بمهامها على أكمل وجه خدمة لجميع المواطنين".

وأضاف أن هذا المؤتمر هو الأول الذي يجمع هذا العدد الكبير من السوريين ويعكس مختلف شرائح المجتمع السوري السياسية والاجتماعية، وهذا يجعل ما تمخض عنه أرضية شرعية ومنطلقا وحيدا وأساسا ثابتا لأي مسار سياسي، وفق المصدر.

وشدد على أن دمشق "كانت ولا تزال مع أي مسار سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال البلاد ويضمن عدم المساس بسيادتها بأي شكل من الأشكال".