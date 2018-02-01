لجنة الانتشار في التيار الوطني الحر: إننا نشدد على الإلتزام بأقصى درجات ضبط النفس

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إلى جميع المحازبين والمناصرين في التيار الوطني الحرّ في الانتشار،

طالعتنا بعض الصحف والمصادر عن وجود نية لتنظيم وقفات إحتجاجية أمام السفارات اللبنانية في بلدان الإغتراب،

إننا في قطاع الإنتشار، نحذر من الانجرار إلى حملات التضليل والمشاركة في اي تحرك يهدف إلى زرع التفرقة والفتنة بيم اللبنانيين المغتربين،

إن استيراد المشاكل الداخلية وزرعها في صفوف اللبنانيين في الخارج لن يؤدي إلا الى المزيد من الانقسام،

لذلك، فإننا نشدد على الإلتزام بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظاً على مصلحة التيار الوطني الحر والمصلخة الوطنية.