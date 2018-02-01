زياد اسود: ما حدا بيحقلو يفوت على مركز التيار الوطني الحرّ بدون ان ندافع عن انفسنا

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خلال مقابلة عبر برنامج "كلام الناس" عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال حيث استضاف الاعلامي مارسيل غانم النائب زياد اسود للبحث في اخر تطورات الامنية جراء تسريب الفيديو خلال جلسة مغلقة في منطقة البترون والحديث عن الاتصال الذي جرى بين الرئيس عون والرئيس بري كاشف بان من مضمونه مسألة النزاع مع اسرائيل على بلوك النفط وان هناك خطيئة حصلت مقابل خطأ فكل المعطيات اليوم هي للتهدئة قائلاً بان اذا قال باسيل كلمة "بلطجي" هل يجب النزول بالسلاح وتكسير الطرقات؟وهل تريدون ان تدخلوا على بيوتنا وما بدنا نعمل شي؟

واضاف بان ما حدا بيحقلو يفوت على مركز التيار الوطني الحرّ بدون ان ندافع عن انفسنا مشدداً ما حدا يفوت بيننا وبين حزب الله اما الخلاف كبير بيننا وبين بري وهذا الحدث اليوم ليس ابن ساعته