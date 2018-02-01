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مقاومة التهديدات الاسرائيلية المعادية توحّد الصف اللبناني

1
FEBRUARY
2018
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نقطة على السطر، لنضع الخلافات السياسية جانباً، فالعدو الاسرائيلي ينتظر بفارغ الصبر اغتنام اللحظة المناسبة للاعتداء على ما تحتويه مياه لبنان الاقليمية من نفطٍ وغاز وتحديداً البلوك التاسع كما تظهر هذه الخريطة. الترفّع عن حدة المواقف السياسية لصالح توحيد الصف اللبناني موقف لافت لحركة امل، يتقاطع مع موقف تيار المستقبل الذي اتي على لسان رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني المطمئن فالعقود مع الشركات الاجنبية ابرمت.

في خندقٍ واحد سيكون جميع اللبنانيين في حال قرر العدو الاسرائيلي الاعتداء على ثروات لبنان.

من فرّقتهم السياسية في مرحلةٍ معينة اجتمعوا على ان حدود لبنان ونفطَه وغازَه خطٌ احمر .


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