التيار- حزب الله، ثنائي امضى 15 عاماً خارج السلطة في المقاومة والنضال، قبل تفاهمه التاريخي

A + A -

بين التيار الوطني الحر وحزب الله تاريخ راكم ثوابته منذ 6 شبط 2006. مروراً بمفاصل اساسية كان اهمها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.



موقف واحد اتخذه الطرفان في مرات كثيرة واختلفت آرائهما في اخرى من دون أن يفسد ذلك عمق علاقتهما. ليكون الامتحان الأقسى في الأزمة الاخيرة بين حليفيه الوطني الحر وأمل.



طيلة الشهر المنصرم، طرحت اسئلة كثيرة من نوع: اين هو حزب الله ولماذا لا يبادر بين حليفيه؟ ربما تُرك الخلاف السياسي بين الوطني الحر وامل لمداه حتى حله، لولا الانذار الخطير الذي عبرت عنه صور الشارع خلال هذا الاسبوع.



مصادر رفيعة أكدت للـ otv ان مبادرات ومحاولات مبادرات يجريها حزب الله بعيداً عن الاعلام من أجل معالجة الاشكال بين حليفيه. وهذه المبادرات وفق مصادر الـ otv تحتاج الى تدخل الرئيس عون مباشرة، خصوصاً ان للأزمة أساب غير تلك المتداولة، وهي تحمل أكثر من حقيقتها. من دون ان تستبعد المصادر نفسها لقاءات على اعلى المستويات أكان مع الأمين العام لحزب الله او بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب، وهو بات واقعاً حدد الثلثاء كما اعلنت عنه بعبدا بعد الظهر.



لكن في ظل أزمة امل الوطني الحر، يضع البعض تفاهم مار مخايل في خانة علامات الاستفهام. المصادر عينها تؤكد للـ otv ان ما يحصل لن يؤثر على تفاهم حزب الله – التيار الوطني الحر. فالطرفان يحتاجان الى بعضهما وهو راسخ وقوي. وتضيف: صحيح ان ما يحصل ليس سهلاً لكنه لا يمس التفاهم وإن كان مسار الامور سيترك اثراً على علاقة الشارعين المسيحي والشيعي، ما يستدعي استدراك الامور ومعالجتها بالعمق. وهو ما يؤكده التيار الوطني الحر من جهته.



صورة الشارع مقلقة يؤكد ديب. والمعالجة ضرورة لمتمتين التفاهم، رافضاً تحويل المشكلة من سياسية الى ازمة بين شارعين.



على رغم العواصف، لا يبدو تفاهم مار مخايل قابلاً للاهتزاز. فما راكمه الوطني الحر والمقاومة أعمق وأثبت من أن تمحوه اتهامات عشوائية. فهو منذ وقع، دعا الى مشاركة اوسع فيه. علً خطوة الحزبين الوحيدين اللذين كانا خارج السلطة السياسية حتى الـ 2005، تنجح في اصلاح ما خربه غياب او تغييب المصالحة بين اللبنانيين منذ انتهاء الحرب.