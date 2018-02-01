الحدت تنجح في الحفاظ على مثال العيش المشترك وترقب زيارة لممثل عن حركة امل الى البلدة غداً

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ما حصل في الحدت مساء الاربعاء اعاد الى اذهان البعض شبح خطوط التماس. عندما اقدمت مجموعة ترفع اعلام حركة امل على تنظيم مسيرة سيارة استنكارا للكلام الصادر عن الوزير جبران باسيل بحق الرئيس نبيه بري. من المناطق المجاورة للحدت انطلقت المسيرة باتجاه ساحة الرئيس ميشال عون، صعودا باتجاه المعهد الانطوني المقابل للقصر الجمهوري. ثم التفت المجموعة باتجاه ساحة الشهداء الى أن تفرقت، بعد تصدي شباب وأهالي الحدت.



المجموعات المسنتكرة ولو انها رفعت علم حركة امل الا ان الغطاء الحزبي رفع عنها في العلن واعطيت صفة الطابور الخامس. فاول المغردين كان الوزير علي حسن خليل موضحا الا علاقة للحركة بما يجري معتبرا ان زج اسم الحركة يهدف للتشويش على مصالح الناس وعلى القضية الاساسية، وان المسألة ليست عابرة بل ستكون عبرة لمن تطاول. وفي أول موقف رسمي للحزب أصدرت الحركة ظهر الخميس بيانا دعت فيه مناصريها للتوقف عن أي تحرك في الشارع لقطع الطريق عمن يريد ضرب علاقات اللبنانيين مع بعضهم. في الجهة المقابلة اشارت معلومات ال otv الى ان حزب الله منذ بداية الازمة اوعز الى مناصريه عدم المشاركة في أي تحرك. لكن ذلك لا يخفي الخشية من أن يتفلت الشارع في كل مرة يحصل فيها خلاف سياسي، اذ ان الأمور كادت أن تصل الى ما لا يحمد عقباه لو لا ضبط الوضع من قبل الفعاليات السياسية والبلدية و الجيش اللبناني



وفي ظل هذه الخضة التي لم تشهدها الحدت منذ سنوات، رسالة من الحدتيين الى جيرانهم



على ما يبدو فان مساعي التهدئة دخلت على الخط. فشعبيا لا مصلحة للناس للعودة الى الوراء وسياسيا كان وفد من حركة امل وحزب الله، بمبادرة من النائب علي عمار وعدد من رؤساء بلديات الضاحية سيزور بلدية الحدت للتعبير عن وحدة الصف. الا أن اللقاء ارجئ ريثما تتبلور الامور أكثر بين التيار الوطني والحر وأمل. وفي سياق تطور الامور فان الامل بات موجودا.