حمدان بعض لقائه الرئيس عون: على الجميع الوقوف مع فخامته في مواجهة تهديد العدو الاسرائيلي

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نقل امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان عن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد لقائه في قصر بعبدا "حرصه على المحافظة على الاستقرار في البلاد وحل الخلافات السياسية من خلال الحوار".

وأكد أن "الرئيس عون ضمانة الوطن بعدم الوقوع بفخ الفتن الطائفية والمذهبية وهو القادر على قيادة الواقع اللبناني اليوم"، مشيراً إلى أنه "على الجميع الوقوف مع فخامته في مواجهة تهديد العدو الاسرائيلي في ما يتعلق بالجدار الفاصل بعد تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومع الدور المركزي للجيش اللبناني في التصدي لهذه الاخطار المحدقة بالوطن.