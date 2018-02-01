الحريري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا: كرامة الرئيس بري من كرامتي وكرامة اللبنانيين وكرامة فخامة الرئيس

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استقبل الرئيس عون عند الرابعة والنصف بعد الظهر في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية، اضافة الى التهديدات الاسرائيلية للبنان واستهداف ثرواته الطبيعية.



بعد اللقاء، قال الرئيس الحريري:

" التقيت فخامة الرئيس، واطلعته على اجواء زيارتي الى تركيا، واتفقنا على خطوات بما يخص البلوك رقم 9 لاستخراج النفط والتحديات التي يواجهها لبنان في هذا المجال، وسيكون لنا خطوات واضحة وصريحة في هذا الخصوص قريباً، ونحن نواجه عدواناً كبيراً في هذا الشأن.



ان شاء الله، ستكون الاجواء ايجابية بين فخامة الرئيس ورئيس مجلس النواب، ونعمل جميعاً من اجل التهدئة، وانا اعتبر ان كرامة الرئيس بري من كرامتي وكرامة الشعب اللبناني وفخامة الرئيس، وهو كلام نابع مني ومن فخامة الرئيس".