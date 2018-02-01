إتصال بين الرئيس عون وبري.. وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم، برئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وتداول معه في التطورات الراهنة والتهديدات الاسرائيلية الاخيرة بالنسبة الى البلوك 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجدار الاسمنتي الذي تعمل اسرائيل على اقامته على الحدود الجنوبية.

وخلال الاتصال الذي سادته المودة، اكد فخامة الرئيس ان الظروف الراهنة والتحديات الماثلة امامنا تتطلب منا طيّ صفحة ما جرى اخيراً، والعمل يداً واحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين. وعبّر دولة الرئيس بري عن تقديره لمبادرة فخامة الرئيس، ولدقة الظروف الراهنة وخطورتها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الاسرائيلية المتجددة والاوضاع العامة في البلاد.