تاتش تعقد شراكتين: مع Antwork لتطوير مساحة عمل مشتركة ومع ArabNet لإطلاق برنامج touch Innovation Program - TIP

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أعلنت تاتش، شركة الاتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان، بإدارة مجموعة زين، عن إطلاق "برنامج تاتش للابتكار" touch Innovation Program (TIP) بالتعاون مع ArabNet، وذلك خلال حفل جرى في 30 كانون الثاني في touch LAB برعاية وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح، وحضور عدد من رواد الأعمال الناشئة، مبتكرين في المجال الرقمي، وأهل الصاحافة والإعلام.

بموازاة ذلك، كشفت تاتش في الحفل ذاته عن شراكتها مع مركز Antwork المتخصص بتوفير مساحات عمل للأعمال المستقلة، الذي تولى إضافة مساحة عمل مشتركة داخل touch LAB ليصبح مساحة تتوفر فيها كل المتطلبات التي تحتاجها الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب.

فثبّت مركز Antwork نافذة في واجهة touch LAB لعرض ابتكارات TechStartups، تضمن المجال لرؤية واضحة الى أقصى الحدود للمساحة المشتركة. كما ضمّن Antwork مساحة خاصة للاختبار بهدف تسهيل عمل مطوري التطبيقات، ودعوة المستخدمين للاطلاع على منتجاتهم وتجربتها.

أما شركة ArabNet فقد اشتهرت بدعمها للأفكار والأعمال الجديدة، كما لتأمين فرص عمل للشباب، وعليه من المتوقع أن تسهم مبادرة "برنامج تاتش للابتكار" TIP، في تبادل الخبرات في المجال الرقمي. علماً أن هدف برنامج TIP هو إشراك ودعم الاقتصاد الرقمي المحلي في مجالي الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعاون مع الشركات الناشئة وتحديد شركاء محتملين.

وسيتمكّن مبتكرو تاتش من إستخدام مساحة العمل الخاصة في touch LAB الذي سيمثل منصة لرواد الأعمال الطموحين لنقل شركاتهم الناشئة إلى مرحلة جديدة أكثر تطوراً. وفي المقابل سيتمكن هؤلاء المبتكرون من الإستفادة من مركز Antwork والإستمتاع بالدخول المجاني إلى مساحة ورشة العمل في الطابق السفلي و استخدام مساحة العمل المشتركة، وهذا سيتيح لرواد الأعمال الفرصة لأن يكونوا جزءاً من مجتمع أوسع من خلال المشاركة في ورش العمل والحصول على الإرشادات.



وسيختار "برنامج تاتش للابتكار" TIP أربعة إلى ستة رواد أعمال واعدين كل ستة أشهر، سيستفيدون من استخدامtouch LAB كمكان عمل لهم يعقدون فيه اجتماعاتهم، ويطلقون منتجاتهم من خلاله بالإضافة إلى عقد ورش عمل.

وزير الاتصالات جمال الجراح توجّه في كلمته خلال الاحتفال بالقول:" لقد عملنا لفترة طويلة في البحث عن طرق لمساعدة شبابنا وتحقيق مستقبل واعد لهم وبالتالي الإستفادة من طاقاتهم. ومن هنا إنطلقت فكرة تأسيس صندوق لمساعدة هؤلاء الأفراد ودعمهم. وعندما طرحت علينا شركة تاتش فكرة أن نستفيد من touch LAB لخدمة هذه الطاقات الشابة وافقت سريعاً، لأن ذلك من شأنه توفير شبكة تكرّس نفسها لخدمة الشباب منذ بداية مشوارهم حتى وصولهم إلى بر الأمان". وأضاف الجراح:" عندما ناقشنا الموضوع مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري حول دور هؤلاء الشباب وجدنا عدداً من الحلول لمساعدتهم في تطوير مشاريعهم، وبالتالي تأمين فرص عمل لهم لكي يبقوا في لبنان ويستفيد بلدهم من إبداعهم . ذلك أن طاقاتنا البشرية هي أهم من أي طاقات أخرى، وواجب علينا أن نحوّلها إلى إبداعات تطوّر إقتصادنا. فنحن مقبلون على تطوّر كبير في عالم الإقتصاد الرقمي وعلينا مواكبته من خلال هؤلاء الشباب. وفي النهاية هذه الشراكة بين تاتش وAntwork وArabNet ستساعدنا في إحراز خطوة نحو الأمام للتحول والإنتقال إلى مرحلة أكثر حداثة."

وقد علّق إمري غوركان، الرئيس التنفيذي لشركة تاتش قائلاً: "إننا مسرورون جداً من شراكتنا مع ArabNet لإطلاق "برنامج تاتش للابتكار" TIP، سيما وأننا نتشارك القيم نفسها. ويلبّي البرنامج الهدف الأساسي من استراتيجة تاتش الرقمية والداعمة للابتكار. نؤمن أن الشباب يقودون تغييرات إيجابية عدة بأعمالهم المبتكرة وهم مصدر عظيم لهذه الإيجابية. وسيمثل برنامج TIPمحوراً أساسياً ومنصة انطلاق للمفكرين المبدعين".

وأضاف إمري "أن الشراكة مع Antwork ستدعم مهمة touch LAB ليخدم كمساحة عمل مثالية ومنتجة تتيح المجال لرواد الأعمال للوصول إلى مجتمع تتوفر الموارد اللازمة والطاقات البشرية المهنية لترى أفكارهم النور في نهاية المطاف.

من جهته اعتبر عمر كريستيدس المؤسس والرئيس التنفيذي لعرب نت "أن الإبتكار هو مرشح قوي ليكون المحرك المستقبلي للإقتصاد اللبناني. فهناك فرصة سانحة للبنان للبناء على الزخم الذي حققه الإبتكار، وبالتالي استعادة اقتصاده لديناميكيته لينافس إقليمياً وعالمياً، من خلال الإستثمار في الإبتكار بإعتباره المحرك الجديد للتطور الإقتصادي. إننا متحمسون للتعاون مع تاتش لدعم الشركات الناشئة في لبنان على نطاق واسع بغية الوصول الى زبائن جدد واقتناص فرص جديدة."

أما زينة دجاني، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لمركز Antwork فقالت: "نرى في مساحات العمل المشتركة فرصة لجذب القوى العاملة الديناميكية في عصرنا الحالي، وتعزيز ثقافة العمل التعاوني وتشجيع الإبتكار في بيئة تم إنشاؤها خصيصاً لتحقيق هذه الأهداف. يستطيع رواد الأعمال الآن العثور على مكان هادئ ومجهّز كلياً في وسط بيروت التجاري الصاخب."

يمكن للمرشحين المهتمين في معرفة المزيد من التفاصيل عن "برنامج تاتش للابتكار" TIP زيارة الموقع الالكتروني tip.touch.com.lb .