بالصورة - هكذا ردّ هشام حداد على طلب مجلس القضاء الأعلى

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رد الاعلامي هشام حداد على طلب مجلس القضاء الأعلى في تغريدة قال فيها "القضاء لا يرى الا هشام حداد ولهون وبس، غير مكترثا لما يجري في الشارع... كل ما يراه هو كوميدي لبناني يمس بهيبة دولة القانون".

وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:

"توقف مجلس القضاء الأعلى عند ما جاء في برنامج "لهون وبس" الذي عرضته شاشة تلفزيون LBCI في تاريخ 30/1/2018، من تعرض لشخص حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز اثر قيامه بدوره المرسوم قانونا، ووجد أنه لا يمكن التهاون مع هذا التعرض الذي يمثل مسا بالسلطة القضائية وله أكبر التداعيات على سمعة القضاء وهيبته، وبناء على ما تقدم قرر المجلس الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى وصولا الى تحريك دعوى الحق العام تجاه ذلك الفعل وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء، كما قرر الطلب من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الاضطلاع بما تفرضه عليه مسؤولياته في ضوء ذلك الدرك الذي انزلق اليه ذلك البرنامج. ولفت المجلس الى أنه يعتبر أن الذود عن كرامة القضاء وسمعته وهيبته يسمو على أي اعتبار آخر، ويحذر من أن القضاء لن يتهاون في المستقبل مع أي تعرض يتناوله بغض النظر عن أي جهة أتى، ولا سيما أن المس بالقضاء يمثل مسا بإحدى أهم ركائز دولة القانون".