مرّة جديدة.. القضاء يتحرّك ضدّ هشام حداد

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توقّف مجلس القضاء الأعلى عند ما جاء في برنامج "لهون وبس" الذي يقدّمه هشام حداد، على شاشة "أل بي سي آي" بتاريخ 30/1/2018، من "تعرّضٍ لشخص النائب العام لدى محكمة التمييز اثر قيامه بدوره المرسوم قانوناً"، ووجد أنّه "لا يمكن التهاون مع هذا التعرّض الذي يمثّل مسّاً بالسلطة القضائية وله أكبر التداعيات على سمعة القضاء وهيبته"، وبناءً على ما تقدّم، قرّر المجلس الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى وصولاً الى تحريك دعوى الحق العام تجاه ذلك الفعل وفقاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء، كما قرّر الطلب من "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" الاضطلاع بما تفرضه عليه مسؤولياته في ضوء ذلك الدرْك الذي انزلق اليه ذلك البرنامج.

وفي الختام لفت المجلس الى أنّه يعتبر أن "الزود عن كرامة القضاء وسمعته وهيبته يسمو على أيّ اعتبار آخر ويحذّر من أنّ القضاء لن يتهاون في المستقبل مع أيّ تعرّضٍ يتناوله بغضّ النظر عن أيّ جهةٍ أتى لا سيّما وأن المسّ بالقضاء يمثّل مسّاً بأحد أهم ركائز دولة القانون"، وفق ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى.