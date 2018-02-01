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ما هو المطلوب؟؟ (داليا داغر)

1
FEBRUARY
2018
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هل المطلوب أن نبقى مرتهنين للمزاجية السياسية؟؟

 

هل المطلوب أن نخاف من درّاجات يقودها صبية قادتهم حزبيّتهم العمياء وخزعبلاتهم وغوغائيتهم إلى اللعب بإستقرار وطن؟؟

 

هل المطلوب أن يبقى المسيحيون متلطّين وراء أصوات إنتخابية خائفين من إعلاء الصوت والوقوف مع الحق.

 

هل المطلوب إعدام سياسي لكل من يطالب بحقّه ببناء وطن؟؟

 

هل المطلوب أن نسكت على من يريد أن يقضي على كل إنجاز داخل الوطن أو خارجه؟؟

 

هل يجب على معالي الوزير جبران باسيل أن تكون شخصيّته مرسومة على أساس ما يرغب به كل مسؤول ليتقبّلوا ما يفعل وما يريد أن يحقّقه للوطن؟

 

هل المطلوب أن نتعامى على ما قدّمه فخامة الرئيس على مدى سنوات من التضحيات إن من خلال تحالفه مع حزب الله ومناداته بالمقاومة إلى ما قدّمه الشارع المسيحي أيام حرب تموز؟؟

 

هل المطلوب أن نرضى بكل ما نعاني منه من فساد في كل القطاعات وأن ننسى أو نتناسى ما نعاني منه من سمسرات وخوات في كل ما نسعى لأن ننجزه؟

لن أدخل فيما كان، وما حصل, وما جُمع من ثروات غير مشروعة سأقنع نفسي بالحرب وأربابها وما ينتج عنها ولكن...

 

قالها جبران باسيل وتأسّف وهي نتيجة تراكمات كثيرة لأفعال كبيرة...

 

وماذا الآن:

 

هل يترك وحيداً يصارع ما تريدون تحقيقه من خلال شعاراتكم الحقيقية؟

 

هل ندمّر البلد ونقضي على كل مقوماته؟؟

 

هل تنفع الشتائم والمسّ بالأعراض والمحرّمات بإعادة الإعتبار؟؟

 

لن أتكلم بالطائفية فالكل معنيّ إما عليكم الإستيقاظ والإدراك اننا في عهد #الرئيس_ميشال_عون وعلينا حمايته ومساعدته والإتحاد في بناء وطن تريدونه قوياً وترفعون شعاراتكم الإنتخابية على هذا الأساس, وطن يحارب إسرائيل ويحمي ثرواته ومقوّماته أم انكم لا تستحقون لا الكراسي ولا الحقائب ولا الوطن...

 

اتّحدوا فالفرصة الآن لن تعوّض.

 

وتذكروا أنّ #لبنان_لنا.

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