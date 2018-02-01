اتحادات لجان الاهل ناشدت مجلس البطاركة إطلاق حلول منصفة للجميع

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ناشدت اتحادات وتكتلات لجان الأهل في بيروت وكسروان وجبيل والمتن وتجمع الجمهور، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجميع الحاضرين في الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة في بكركي، "لتوحيد الموقف من ازمة المدارس والمبادرة بإطلاق الحلول المنصفة للجميع، لمعضلة الزيادة على الأقساط الناتجة عن تطبيق قانون السلسلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك لحماية الجسم التربوي برمته".





وطالبتهم "بألا تكون هذه الحلول على حساب الأهل الذين عانوا الأمرين من الزيادات المتراكمة، حتى أصبحوا عاجزين عن تحمل المزيد".