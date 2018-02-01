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بو صعب: هناك اصرار على الانتخابات من قبل الجميع

1
FEBRUARY
2018
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حلّ الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية الياس بو صعب ضيفاً ضمن برنامج "بموضوعية" عبر شاشة الـ "mtv" أمس حيث توجه الى جمهور حركة أمل بالقول: "فلنبق على الاتزان وان لا ننسى موقف الرئيس عون في حرب تموز"، كما حذّر من الشارع معتبراً ان هذا الأمر خطير جداً ويجب ضبطه ولا أحد يريد العودة الى الحديث عن شارع مسيحي وشارع مسلم.
 
وفي موضوع الانتخابات أكد بو صعب أن "هناك اصرار على الانتخابات من قبل الجميع" مشيراً الى ان الرئيس عون واقعي وهو حريص على الا يتعدى أحد على صلاحياته وعلى صلاحيات رئيس الحكومة وعلى صلاحيات رئيس مجلس النواب.
 
بو صعب، الذي كان بدأ حديثه بلفت النظر الى قضية الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، دعا المجتمع الدولي الى التعامل مع اعتقال الأطفال الفلسطينيين كجريمة، مشيراً الى ان الفلسطينيين يتعذبون في السجون الاسرائيلية والاسرائيليون ينفذون مخططاتهم فيما نحن ملهيون بمشاكلنا الداخلية. 
 
وحذّر مما يخطط له العدو للبنان، خاصة بعد التصريح وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان حول البلوك النفطي التاسع. 
 
ولفت الى ان الخطر اليوم يتمثّل بنوايا الاسرائيلي تجاه لبنان وبالتالي علينا تحصين أنفسنا عبر الوحدة الوطنية والاستراتيجية الدفاعية.
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