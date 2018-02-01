المحكمة العسكرية تبرئ أحد المتهمين في ملف أحداث عبرا

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، برأت المدعى عليه محمد.ز من الجرم المنسوب اليه في ملف أحداث عبرا التي وقعت في حزيران من العام 2013 بين الجيش اللبناني ومجموعة الأسير وذلك لعدم كفاية الدليل.

وكان المدعى عليه، اتهم بالتواصل مع فضل شمندر المعروف بفضل شاكر خلال معارك عبرا وأخبره بقيام الجيش بالقصف من تلة مار الياس، وأعلمه برقم الموجة العسكرية التي استخدمها الجيش آنذاك.

وكان محمد .ز أوقف لمدة أربعين يوما قبل أن يمثل أمام المحكمة التي التأمت في حضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي ووكيل المدعى عليه المحامي محمود صباغ.