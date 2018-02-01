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توقّعات

علّق سياسي بارز على ما حصل في الشارع فقال: «كنت متوقِّع هالشي وشايفها من زمان».

حلّ

سئل أحد النواب عن رؤيته للذي حصل بين فريقين سياسيّين وإذا كان في الأفق من حلّ فأجاب: لا حلّ.

البناء

كواليس

توقّعت مصادر يمنية استمرار الأحداث الأمنية في عدن، رغم محاولات التحالف الذي تقوده السعودية الوصول لتسويات بين التحالف الجنوبي وجماعة منصور هادي، رغم وضع خطط انتشار أمني لقوات سعودية إماراتية ترضي الفريقين في نقاط التصادم والاحتكاك، وقالت إنّ السبب في تفاقم الوضع يعود إلى كون قواعد التحالف الجنوبي وجماعاته المسلّحة لا تشبه قياداته التي تُحسب على الإمارات والاتجاه لانفصال الجنوب هو الذي يشكل خلفية الحراك الجنوبي منذ الأصل…

خفايا

تمكّن حزب وازن وسعاة خير آخرون من التوفيق بين رئيسي حزبين حليفين له في إحدى أكبر دوائر جبل لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يسهّل ولادة لائحة قوية جداً في مواجهة لائحة قوية أيضاً يشكّلها قطب سياسي اعتاد أن يكون جلّ نواب هذه الدائرة من حصته في نظام الاقتراع الأكثري...