آلان عون من ساحة الحدت: الامور تحل بالسياسة وليس بالشارع وكرامة بري لا تسترد بهذا الاسلوب

A + A -

أعلن النائب آلان عون، من ساحة الحدت، خلال تجمع لشبان من الحدت على خلفية الإشكال مع حركة أمل، أن "ما حصل في الحدت الليلة من إطلاق نار خطير جدا"، مشيرا الى ان "الجميع مسؤول عن شارعه، فليقوموا بتهدئته قبل ان تتدهور الأمور الى الأسوأ، لأننا لم يعد بإمكاننا أن نهدئ شارعنا".

واكد آلان عون ان "تصرفاهم ستعيدنا الى بوسطة عين الرمانة، التي لا يجب ان نعود اليها، ولا يكفي ما يقوله مسؤولو حركة "أمل" انهم غير مسؤولين عن المسلحين"، داعيا الى "حل الأمور بالسياسة وليس في الشارع"، واعتبر ان "كرامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا تسترد بهذا الأسلوب الغوغائي، لأنه بلحظة يمكن ان يفلت الشارع ويسقط قتلى"، ورأى انه "لا يستأهل الأمر ان نضيع عملا اخذ 12 عاما بنينا خلاله الوحدة الوطنية، وأعدنا توحيد الشارعين في المنطقتين"، خاتما بالمطالبة بالعودة الى المؤسسات".