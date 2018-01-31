وزارة الخارجية: ضرورة أن ينأى الاغتراب بنفسه عن أي خلافات سياسية داخلية في لبنان

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بيان صادر عن وزارة الخارجية ٣١/١/٢٠١٨

متابعة للتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في أبيدجان بموعده في الثاني والثالث من شباط، وصلت مفرزة سباقة من وزارة الخارجية والمغتربين الى العاصمة الايفوارية وانضمت الى فريق عمل السفارة اللبنانية المكلف التحضير للمؤتمر. كذلك بدأ وصول الوفود المشاركة من كل الدول الأفريقية والممثلين عن الشركات والمصارف الراعية للمؤتمر، ورؤساء البعثات اللبنانية المعتمدة في الدول الأفريقية.

وتؤكد وزارة الخارجية أن التحضيرات اللوجستية متواصلة لانعقاد المؤتمر الذي يهدف لإبراز النجاحات والطاقات الاغترابية اللبنانية لما فيه خير ومنفعة الجاليات اللبنانية ، وتأمين استمرارية تقدمها وتألقها في دول الاغتراب وتوفير فرص اقتصادية واستثمارية لها وللبنان.

وقد تباحثت وزارة الخارجية والمغتربين مع السلطات الايفوارية في الإجراءات الأمنية المواكبة للمؤتمر والتي تعهدت بتأمين كل ما يتطلبه الأمر لتوفير الحماية.

واذ تؤكد الوزارة ضرورة أن ينأى الاغتراب بنفسه عن أي خلافات سياسية داخلية في لبنان، كانت السبب بالأساس في دفع اللبنانيين للهجرة من وطنهم، تهيب بجميع أبناء الجاليات اللبنانية ولا سيما في افريقيا الحفاظ على النسيج القوي بين جميع مكوناتهم وان لا يسمحوا باستيراد المشاكل القائمة في لبنان بل ابقاءها خارج حدود غربتهم. كما تؤكد حرصها القوي على الاغتراب اللبناني واهتمامها بمصالحه وبالمحافظة على قوته وصورته المشرقة ونجاحاته الكبيرة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للبنان.