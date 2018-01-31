إجازة تتحوّل الى كارثة... دُفن وهو على قيد الحياة!

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تحوّلت إجازة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً في فلوريدا إلى كارثة بعدما "دُفن" لفترة من الوقت تحت الرمال.



وكان الرجل لي جوغين، وهو من ولاية تكساس، داخل "نفق رمال" في شاطئ كريسنت بعد الساعة الواحدة من بعد الظهر، عندما حصلت الحادثة وانهار النفق عليه، بحسب ما أوضح المسؤولون.



وقد دفن جوغين تحت 60 الى 90 سنتيمتراً من الرمال، قبل أن يقوم فريق رجال الإطفاء بإنقاذه ونقله الى المستشفى بحالة حرجة. ولفت المسؤولون الى أن هذا الحادث لم يتسبب بإصابة شخص آخر.



ويقال إن غوجين كان فاقداً للوعي ومصاباً بسكتة قلبية عندما وصلت السلطات.