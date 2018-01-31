الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدعم مصلحة مياه لبنان الشمالي ب 2.8 مليون دولار من أجل أعمال البنية التحتية لتحسين خدمات المياه في الكورة

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بناء على مساعدتها الطويلة الأمد لقطاع المياه، تدعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مصلحة مياه لبنان الشمالي بأعمال البنى التحتية للمياه في قضاء الكورة بقيمة 2.8 مليون دولار. وتشمل الأعمال التي ينفذها "مشروع المياه في لبنان Lebanon Water Project (LWP)" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إعادة تصميم وإعادة تأهيل محطة الجرادة للضخ التي تخدم العديد من القرى الشمالية، بما في ذلك تغذية وتركيب نظام المعالجة بالكلور. كما ستعمل LWP على بناء خزان وشبكة توزيع المياه، وكذلك تجهيروتركيب عدادات المياه.

من خلال هذا المشروع، سوف يتمتع أكثر من 40،000 شخص في خمس قرى هي عفصديق وبترومين وددّه وفيع وقلحات وبلدات شكا وأنفه بإمدادات مياه أكثر ثقة وتحسين نوعية المياه. وعلاوة على ذلك، ستستفيد مصلحة مياه لبنان الشمالي من توفير كبير في نفقات الكهرباء لأن محطة ضخ الجرادة ستكون مجهزة بأحدث المضخات وأكثرها كفاءة.

منذ العام 2010، استثمرت الوکالة الأميرکیة للتنمیة الدولیة بما یقارب الـستة ملایین دولار في تحسین البنیة التحتیة للشبکات المائیة لصالح أهالي شمال لبنان. وشملت المشاريع إنشاء خطوط المياه وإعادة تأهيلها، وتركيب تسع مضخات مياه جديدة في جميع أنحاء الشمال، وقد استفاد منها 000 270 شخص، العديد منهم في المناطق المحرومة، كما تمّ توفير مولدات احتياطية لمحطات الضخ لتعزيز موثوقية إمدادات المياه. كما استثمرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ما يقرب من خمسة ملايين دولار أميركي في الفترة ما بين 2012 و2015 في منطقة الكورة، لإستبدال كلي لشبكات تمديد المياه وتحديثها في ددّة وتشييد خزان جديد على مكان مرتفع.

إن "مشروع المياه في لبنان" هو مساهمة بقيمة 65 مليون دولار لتحسين إدارة الطلب على المياه وتعزيز كفاءة استخدام المياه في لبنان. وهي تشمل أعمال البنية التحتية، وتحسين الشبكات، والتنمية المؤسسية مع مصلحة مياه لبنان الشمالي، والشراكات مع القطاع الخاص ومختلف المجتمعات المحلية لتحسين إدارة المياه.