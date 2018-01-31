تويني للعدو الإسرائيلي: لن تنجحوا بفعلتكم فدولتنا وعهدنا وشعبنا لا يهابون إلا خالقهم!

اعتبر الوزير نقولا تويني أن انتهاك الأجواء والمياه اللبنانية، والتهديدات الإسرائيلية اليومية، وآخرها مطالبة العدو بملكية رقعة بحرية بترولية سيادية تابعة للبنان تثبت مراد العدو وهدفه إلى ترويع شعبنا وخلق حالة ذعر وخطر تجعلنا نعيش كأننا تحت الإقامة الجبرية الإسرائيلية غير أحرار بإرادتنا الوطنية ومُلزَمين بحدود ترسمها لنا القوة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف أن كل ذلك يندرج تحت خطة مبرمجة للردع من خلال التهويل بوقوع الحرب والويلات ومحاولة خلق مناخ اقتصادي ورؤية متشائمة لمنافع العمل والاستثمار في لبنان، وذلك في إطار خطة مستدامة ترمي إلى زعزعة الوضع الداخلي والأمن الاقتصادي والسياسي.

وتابع: نقول لهم انكم لن تنجحوا بفعلتكم، فدولتنا وعهدنا وشعبنا لا يهابون إلا خالقهم. استرجعوا ما حصل بكم لأنكم لن تتمكنوا من هزمنا!