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امتنع كل من المردة و امل من الرد على سؤال ال او تي في ،فيما التزم حزب الله الصمت اما المستقبل والقوات فتجاوبا

31
JANUARY
2018
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بالامس قال رئيس الجمهورية كلمته :" ما حصل خطأ بني على خطأ، اسامح جميع الذين تعرّضوا إليّ وإلى عائلتي وأتطلّع أن يتسامح أيضاً مَن أساؤوا إلى بعضهم البعض"...كلام الرئيس قوبل باللا تعليق فحاولنا استمزاج اراء جميع الاطراف من بيان بعبدا .

الى مجلس النواب توجهنا، رصدنا امل والمردة ، جنبا الى جنب، يتبادلان القبل فاقتربنا من علي خريس قبل ان ننتقل لاصطفان الدويهي نسأل :

رصدنا نائبا اخر في كتلة التنمية والتحرير، ميشال موسى فقلنا فلنسأله،تماما كما فعلنا مع غيره :

فتدخل طورسكيسيان ممازحا : "ليش عم تتحطشي علي هيك" فاتاه الجواب بسؤال:

الى حزب الله المعتصم منذ بيانه الاخير بالصمت توجهنا ولكن:

(((لا تعليق على شي)

المستقبل والقوات تجاوبا، ففيما وصف الاول بيان بعبدا بالمعقول راه الثاني جيد جدا:

تبقى الكتائب التي ترددت مصادرها بالتعليق مكتفية بالقول : لا نريد صب الزيت على النار، وكذلك التقدمي الاشتراكي الذي لا يريد ان "يزعل منه لا هيدا ولا هيداك، كما تقول مصادره، فوليد بيك هذه الايام اشبه" بابو ملحم"، تختم المصادر.

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