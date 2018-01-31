تدابير سير على بولفار فؤاد شهاب طرابلس بسبب الأشغال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "استكمالا لأعمال تطوير البنى التحتية في مدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر لمد قساطل صرف صحي ومياه امطار على بولفار فؤاد شهاب المسلك الغربي، وستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السيارات على المسلك المذكور من مقابل مطعم الKFC، وصولا الى تقاطع البحصاص، وذلك من الساعة 17.00 لغاية الساعة 8.00 من كل يوم، اعتبارا من تاريخ 1/2/2018 ولمدة 3 ايام، على ان تجري على 3 مراحل من:

1- أمام مطعم KFC حتى غرفة التجارة والصناعة.

2- غرفة التجارة والصناعة حتى محل عبد طحان.

3- أمام محل عبد طحان، وصولا إلى تقاطع البحصاص.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، وتجنب سلوك هذا الطريق، واعتماد الطرقات البديلة، وبخاصة الضم والفرز وشارع 32، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".