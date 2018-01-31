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عن موقفه خلال حرب تموز 2006، قال ميشال عون ذات يوم: "لم يكن جائزاً إلا أن نكون إلى جانب وطننا الذي نعيش فيه، والى جانب أهلنا وشعبنا الذين نعيش معهم، وهذه هي روح التضامن التي يجب أن تظهر أثناء الصعوبات على رغم الخلافات والتباينات السياسية التي تسقط عندما يكون مصير الوطن وشعبه معرضاً للخطر.

ورداً على سؤال، قال: كان واضحا ماذا تريد إسرائيل من الحرب، فهي لا تريد احتلال الأرض من جديد، لأنها تركتها غصباً عنها، لكنها تريد خلق فتنة داخلية، ولذلك رفعت صوتي وناديت اللبنانيين قائلاً: "سنوات من القتال مع الخارج ولا ساعات من القتال في الداخل".

هكذا كان الموقف إبان حرب تموز، وهكذا يبقى اليوم. فأمام تهديد اسرائيلي مباشر للبنان، كما وصف رئيس الجمهورية كلام وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قضم بلوكنا النفطي التاسع، لا مكان للتفاصيل، ولا محل للسجالات. فالساحة مشرعة لعنوان أول ووحيد: مواجهة الخطر الإسرائيلي وردعُه، ثم لكل حادث داخلي حديث.