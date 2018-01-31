وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في لقاء حواريّا بدعوة من هيئة قضاء المتن في التيّار الوطنيّ الحرّ

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لقاء حواريّا بدعوة من هيئة قضاء المتن في التيّار الوطنيّ الحرّ في مكتب الهيئة في الزلقا، نهر الموت، بحضور منسق هيئة قضاء المتن في التيّار الوطنيّ الحرّ هشام كنج وأعضاء هيئة القضاء ومنسقي ومسؤولي الهيئات المحليّة في المتن، عضو الهيئة التأسيسيّة في التيّار ماهر باسيلا وعدد من المناصرين والمهتمّين.

تحدّث الوزير خوري خلال اللّقاء عن الوضع الاقتصاديّ الراهن وعن أهميّة الخطّة الاقتصاديّة التي تنجزها الحكومة اللّبنانّية مع شركة ماكنزي الاستشاريّة.

وتطرّق الوزير خوري في كلمته الى انجازات وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديدا في قطاع حماية المستهلك من خلال التوعية والارشاد حول حقوق المستهلك وتفعيل العمل الرقابيّ في الأسواق وتكثيف مراقبة الأسعار في مختلف المناطق اللّبنانيّة، اضافة الى وضع آليّة لمراقبة الجودة وسلامة الغذاء في مديريّة حماية المستهلك وتفعيل معالجة الشكاوى من قبل مديريّة حماية المستهلك، فضلا عن تحديث تشريعات حماية المستهلك.

وأشار خوري الى القوانين التي عملت لجنة مراقبة هيئات الضمان على استكمالها واطلاقها والى الدور الذي تلعبه الهيئة لارساء رؤية عامّة لقطاع التأمين تحقّق نموّا مستداما.

وكانت مناسبة تحدّث خلالها الوزير مع الحاضرين عن الانتخابات النيابيّة في لبنان ككلّ وفي قضاء المتن بشكل خاصّ.