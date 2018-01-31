living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في لقاء حواريّا بدعوة من هيئة قضاء المتن في التيّار الوطنيّ الحرّ

31
JANUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لقاء حواريّا بدعوة من هيئة قضاء المتن في التيّار الوطنيّ الحرّ في مكتب الهيئة في الزلقا، نهر الموت، بحضور منسق هيئة قضاء المتن في التيّار الوطنيّ الحرّ هشام كنج وأعضاء هيئة القضاء ومنسقي ومسؤولي الهيئات المحليّة في المتن، عضو الهيئة التأسيسيّة في التيّار ماهر باسيلا وعدد من المناصرين والمهتمّين.  

تحدّث الوزير خوري خلال اللّقاء عن الوضع الاقتصاديّ الراهن وعن أهميّة الخطّة الاقتصاديّة التي تنجزها الحكومة اللّبنانّية مع شركة ماكنزي الاستشاريّة. 

وتطرّق الوزير خوري في كلمته الى انجازات وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديدا في قطاع حماية المستهلك من خلال التوعية والارشاد حول حقوق المستهلك وتفعيل العمل الرقابيّ في الأسواق وتكثيف مراقبة الأسعار في مختلف المناطق اللّبنانيّة، اضافة الى وضع آليّة لمراقبة الجودة وسلامة الغذاء في مديريّة حماية المستهلك وتفعيل معالجة الشكاوى من قبل مديريّة حماية المستهلك، فضلا عن تحديث تشريعات حماية المستهلك.

وأشار خوري الى القوانين التي عملت لجنة مراقبة هيئات الضمان على استكمالها واطلاقها والى الدور الذي تلعبه الهيئة لارساء رؤية عامّة لقطاع التأمين تحقّق نموّا مستداما.  

وكانت مناسبة تحدّث خلالها الوزير مع الحاضرين عن الانتخابات النيابيّة في لبنان ككلّ وفي قضاء المتن بشكل خاصّ. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout