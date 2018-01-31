نقولا: لإجراء إنتخابات شعبية لا نيابية يقوم بها المسؤولون بانتخاب شعب جديد

A + A -

رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "الوضع المعيشي على حاله، لا كهرباء لا مياه لا ضمان شيخوخة، بطالة ونفايات، أقساط مدارس وجامعات وفواتير مستشفيات، وسلسلة رتب ورواتب. ورغم هذا كلّه تجد عصابات طائفية مريضة تنزل إلى الشارع لتدافع عن زعيمها".



ولفت الى أنه "عندما نعتبر الزعماء دائما صادقين ونجدهم محمولين على الأكتاف، نسنتنج حينها أنّ الشعب هو الكاذب ويجب تغييره"، مقترحا "إجراء إنتخابات شعبية لا نيابية يقوم بها المسؤولون فقط انتخاب شعب جديد"، متسائلا: "هل فهمتم الٱن من يعطّل المشاريع ولماذا؟ ما زلتم تطالبون العهد بإنجازات؟ رحم الله ميشال شيحا".