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كيف علّق مستشفى دير الصليب على خبر فرار مرضى؟!

31
JANUARY
2018
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نفت إدارة مستشفى دير الصليب - جل الديب، نفيا قاطعا صحة الخبر الذي اوردته صحيفة الديار، عن فرار 280 من المجانين وإنتشارهم في شوارع الزلقا وانطلياس وقيامهم بالإعتداء على المواطنين.
 
 
وقالت إدارة المستشفى في بيان لها " نشرت صحيفة الديار في نشرتها الالكترونية تاريخ 31/1/2018 خبرا بعنوان"فرار مرضى مجانين من مستشفى للمجانين في المتن الشمالي في بصاليم"، مرفقة بصورة لا تعود الى اي من نزلاء المستشفى.
 
 
يهم ادارة مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية التابع لجمعية راهبات الصليب بمؤسساتها الاستشفائية والتربوية والاجتماعية كافة والمنتشرة على مساحة الوطن وخارجه ان توضح بانه "المستشفى الوحيد"الكائن في المتن الشمالي الذي يستقبل المرضى العقليين والنفسيين، وتؤكد ان هذا الخبر هو من نسج خيال كاتب المقال وعار عن الصحة جملة وتفصيلا، وكذلك الصورة المنشورة معه التي تسيء الى كرامة الانسان والمرضى الذين يخضعون لعلاجات فيها ولاهلهم ولادارة المستشفى والعاملين فيها من اطبار وفنيين وغيرهم".
 
 
أضاف البيان:" لذلك، وعملا باحكام قانون المطبوعات، طلبنا من ادارة الجريدة الناشرة للخبر سحبه ونشر كتاب تكذيب بالطريقة والمكان نفسه وبالاحرف نفسها محتفظين بالحقوق كافة نظرا الى الضرر الذي لحق بالمرضى والمستشفى بعدما تناقلت كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الخبر المذكور".
 
 
وطلبت ادارة المستشفى من وسائل الاعلام "توخي الدقة في نشر الاخبار والتأكد من صحتها قبل تناقلها حرصا على سمعة المرضى وكراماتهم".
وكانت قوى الامن الداخلي نفت عبر حسابها على تويتر هذا الخبر، وقالت:"لا صحة لما يتم تداوله عن فرار مرضى عقليين من احدى المستشفيات في بصاليم، لذا يجب توخي الدقة وعدم اختلاق مثل هكذا أخبار لأنها أدت الى حالة من الخوف والقلق".
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