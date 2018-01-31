الداخلية: جهوز القوائم الانتخابية الاولية للمقيمين وغير المقيمين

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية، في بيان اليوم، عن "جهوز القوائم الانتخابية الاولية وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج، عملا بالمواد 32 و33 و34 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تم ارسال نسخ عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي،

لذلك، يدعى الناخبون المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شهر شباط 2018 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية lb.gov.dgcs.www أو على نسخ القوائم الانتخابية الاولية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766، وبالتالي يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الاول من شباط 2018 حتى الاول من اذار 2018 ضمنا الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل في قيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او رفع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر، علما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد أصدرت أقراصا مندمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 35,000 ل.ل".