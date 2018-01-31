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الحريري التقى نظيره التركي والبحث تناول العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة

31
JANUARY
2018
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أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم محادثات مع نظيره التركي بن علي يلدريم تناولت اخر المستجدات والأوضاع العامة في المنطقة والقضايا الثنائية المشتركة وسبل تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
 
وكان الرئيس الحريري قد وصل الى مقر رئاسة الحكومة التركية حيث استقبله الرئيس يلدريم وبعدما صعدا الى منصة الشرف عزفت فرقة من التشريفات النشيدين اللبناني والتركي ثم استعرضا ثلة من حرس الشرف ثم توجها الى مكتب الرئيس يلدريم حيث عقدا اجتماعا حضره سفير لبنان في تركيا غسان المعلم والسفير التركي في لبنان ساغاتاي ارسياس.
 
ضريح اتاتورك
وكان الرئيس الحريري قد استهل زيارته الى انقرة بالتوجه صباحا الى ضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى اتاتورك، يرافقه وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير السابق باسم السبع والسيد نادر الحريري والسفير المعلم والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير حيث أقيم له استقبال أدت خلاله التحية ثلة من حرس التشريفات ثم وضع اكليلا من الزهر على الضريح ووقف دقيقة صمت. 
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