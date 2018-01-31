بالصور - ادوية مهربة الى لبنان داخل خزانات شاحنة

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اعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان لها ان معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام أشخاص بتفريغ عشر علب كرتون من الحجم الكبير تحتوي على أدوية مهربة من تركيا الى لبنان، من داخل شاحنة معدّة للنقل الخارجي.

وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر اول من امس ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة رصدت دورية من المفرزة الشاحنة وهي نوع مرسيدس رقم 352156/م في أثناء تفريغ حمولتها في محلة سقي التبانة/ طرابلس، وتمكنت من توقيف لبنانيين وسوري مشتركين بتهريب الأدوية.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإحضار الأدوية بمساعدة شخص تركي بواسطة شاحنة أحدهم التي شحنها بحراً إلى مرفأ طرابلس لقاء مبلغ 700 $، بعد أن قام بإخفاء الأدوية داخل خزانات المازوت والمياه والعدّة.

الى ذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص ترك الجميع بسندات اقامة فيما سلمت المضبوطات الى المديرية العامة للجمارك، وإحالة الملف لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق.