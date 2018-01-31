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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2018

31
JANUARY
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية آسيوية إنّ السعي «الإسرائيلي» لتوسيع نطاق التطبيع مع دول آسيا، وخصوصاً الهند وباكستان، لا يزال يصطدم بحرص باكستان والهند على العلاقة بإيران ومن خلالها على عدم التورّط بتفاهمات تتصل بمستقبل القدس أو بالموقف من الحرب في سورية أو القطيعة مع حزب الله. ورأت المصادر أنّ كلّ إيحاء «إسرائيلي» بتحسّن العلاقة بإحدى الدولتين تردّ عليه الدولة الأخرى بتأكيد مواقف إلى جانب إيران وسورية وقوى المقاومة…

خفايا
أكدت أوساط سياسية أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر في شهر أيار المقبل وأن نسبة إقبال المقترعين فيها ستكون مرتفعة بسبب الحماوة السياسية التي تشهدها الساحة اللبنانية والمرشحة للارتفاع في حال لم تستُأنف المبادرات والوساطات لتهدئه الأوضاع وتبريد الأجواء إلاّ أن المنافسات الانتخابية ستشهد معارك ضارية، وسيتولى الناخبون تحديد مسارها وليس فقط التحالفات.

 

 

النهار: أسرار الآلهة


هل يتحرك القضاء

سرت دعوات الى وزير العدل لتحريك القضاء ضد الذين يقطعون الطرق ويعتدون على الأملاك العامة والخاصة فلا يقتصر الأمر على ملاحقة اعلاميين....


تنسيق إنتخابي

يجري تنسيق فاعل في الجبل بين يساريين سابقين والمجتمع المدني حول الاستحقاق الانتخابي.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
تنأى شخصيات قيادية عن الخوض في أسئلة وأجوبة حول الوضع السياسي، الذي ما يزال قيد التفجُّر.


همس

تزداد المسافة بعداً لجهة إمكانية التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب وسطي بسبب التطورات الأخيرة.


لغز

يخشى خبراء اقتصاد من انعكاسات مباشرة للتوتر على مؤتمري روما وباريس في شباط وآذار المقبلين!!

 


الجمهورية: أسرار

تصعيد

يتزامن التصعيد القائم في البلد مع بدء شركة ماكينزي دراستها حول سبل تطوير الإقتصاد، والسؤال هو الى أيّ حدّ ستتأثر تلك الدراسة بالمشهد القائم حاليا؟

تأثير
قال أحد النواب في تكتل بارز إن ما حصل في الشارع سيؤثر على الإنتخابات النيابية لجهة التحالفات وتوقيتها المحدّد على الأقل.

إعتذار
قال أحد النواب في تكتل بارز إن ما حصل في الشارع سيؤثر على الإنتخابات النيابية لجهة التحالفات وتوقيتها المحدّد على الأقل.

إجتماع
إجتمع رئيس تيار بمرشحَين مستقلَّين ليقول لهما إن «أي ترشيح في لوائحنا يجب أن أقرره أنا وليس مَن اجتمعتما إليه».

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