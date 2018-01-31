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المزيد من الحرائق في الشوارع بالرغم من دعوة عون والحريري الى التهدئة

31
JANUARY
2018
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تجددت عمليات اشعال الاطارات واقفال الطرق في بيروت والمناطق امس، وقد قام مناصرون لحركة امل بقطع اوتوستراد سليم سلام في بيروت بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. كما قام عدد من الشبان بقطع طريق جسر كفرشيما.


وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان مناصري أمل أقدموا على قطع الطريق عند دوار بلدة دورس بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، ورددوا شعارات منددة بمواقف وزير الخارجية جبران باسيل والمؤيدة للرئيس نبيه بري، لكن عناصر من الحركة بادروا إلى إخماد النيران وإزالة العوائق وإعادة فتح الطريق، وشددوا على سلمية التحركات.


وشهدت شوارع مدينة بعلبك مساء امس مسيرة سيارة تأييدا للرئيس بري، حمل فيها المشاركون أعلام حركة أمل وصور الإمام السيد موسى الصدر والرئيس بري.


كما اقفلت طريق جلالا - شتورا في الاتجاهين، بالاطارات المشتعلة من قبل مناصري حركة امل.

الأنوار
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