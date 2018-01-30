نقولا: هل المطلوب بوسطة عين رمانة ثانية؟

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غرد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا، قائلا: "ما حدث أمس ليس بجديد؛ فأيّام المرحومين صائب سلام وكمال جنبلاط، وبعده ويكيليكس ووليد بيك جنبلاط وستريدا جعجع. لمَ هذه الهجومات في مناطق حسّاسة؟ هل المطلوب بوسطة عين رمانة ثانية؟انتبهوا النار تحت الرماد ...لا تهدّدوا الأمن.

‏اتمنى على الوزراء والنواب الحاليين والسابقين التقليل من التصريحات و"تبييض الوجّ" لأنّ ما حدث يُمكن معالجته بالسياسة وليس بترويع الناس العزل ومهاجمة مراكز حزبية. ليس مقبولا توجيه الاهانات الى فخامة الرئيس وعائلته وعائلات نواب ووزراء التيار الوطني الحر