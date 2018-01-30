living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاحترام حرمة المواقع ونتجاوب مع طلب فخامة الرئيس بالتسامح. كنعان بعد التكتل: مسار بناء الدولة لن يتوقف واي عرقلة ستزيدنا تصميما على الانجاز

30
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاستثنائي في المقر العام للتيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي برئاسة الوزير جبران باسيل.

وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال:
قرر التكتل توجيه رسالة الى جميع اللبنانيين خصوصا للحريصين من بينهم على مشروع بناء الدولة والاستقرار، داعيا اياهم الى عدم الخوف لاننا مؤتمنون على هذا الاستقرار، ولن نتراجع عن مسيرة بناء الدولة ونعتبر انه لا يمكن التخلي عن واحدة على حساب الاخرى.

وتوجه التكتل لكل الحريصين على مسار استعادة الحقوق والشراكة، ان هذا المسار لن يتوقف مهما واجهتنا العراقيل والتحديات، ومهما جرت المحاولات لعرقلة هذه المسيرة، فانها لن تؤثر على تصميم التكتل وناسه، واذا ما استمرت وتظهرت بشكل اكبر مما شهدناه، فستكون حافزا للمواجهة بتصميم وعناد اكبر، لتحقيق الاهداف التي ناضلنا من اجلها على مدى سنوات وسنوات، لا بل يمكننا القول على مدى عقود.

اضاف كنعان "كما نتوجه الى شباب التيار الوطني الحر ونقول لهم ان تضحياتكم ونضالكم من اجل سيادة لبنان وتحرير ارضه، ومن اجل الاصلاح وبناء الدولة، قد حانت ساعة تحقيقها، ونحن نمارس في السلطة هذه المبادئ على اسس وطنية وقانونية ودستورية وفقا لقناعاتنا ومبادئنا التي تربينا عليها برعاية من مؤسس التيار فخامة الرئيس العماد ميشال عون".


وقال كنعان " ان ما حصل منذ ايام مع رئيس التيار الوزير جبران باسيل في لقاء غير علني، تم استدراكه من قبله، من دون طلب من احد، من خلال تعبيره عن اسفه، وهو ما يرتبط بقناعاته واخلاقياته وادبيات التيار" .

وتابع "اما بالنسبة الى ردات الفعل التي حصلت في الشارع والاعتداء على المقر العام للتيار، فالتيار يعلن تجاوبه مع موقف فخامة الرئيس وطلبه التسامح في ما يتعلق بالاعتداء، ونعتبر ان الكرامات متساوية، وان اللبنانيين متساوون بحقوقهم وواجباتهم، وان يكون هناك احترام لحرمة المواقع والاملاك العامة والخاصة، وان الدولة هي التي تحمي الجميع وتعطي الجميع حقوقهم بالوسائل الديموقراطية والقانونية والقضائية. واذا كانت هناك من عبرة مما حصل، فهي ان الطريق الوحيد للحفاظ على كرامة الجميع والوصول الى نتائج، هي من خلال المؤسسات وطريق القانون والاصول".


واكد كنعان ان التكتل يعاهد اللبنانيين الاستمرار بمشروع بناء الدولة والانجاز، واي ارادة لتعطيل هذه المسيرة لن يكتب لها النجاح لانها ستواجه بتصميم اكبر من قبلنا ومن قبل قواعدنا واللبنانيين.

وتوجه كنعان باسم التكتل والتيار بشكر للجيش اللبناني وللقوى الامنية التي حمت الاستقرار، وكذلك لشباب التيار في المقر العام على انضباطهم والتزامهم بأخلاقياتهم وبالتوجيهات التي اعطيت لهم.

وعن المطالبة بالاعتذار قال كنعان " البيان واضح، وقد سردنا فيه كل المواقف والمبادرة الذاتية التي قام بها رئيس التيار من دون طلب من احد، والتسامح الذي ابديناه مع الاعتداء الذي حصل امس، والمشهد الذي حكم عليه اللبنانيون، والملف بالنسبة لنا انتهى".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout