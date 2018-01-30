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وزارة الاقتصاد: للالتزام بالسعر التوجيهي لمولدات الكهرباء تحت طائلة اتخاد اجراءات قانونية

30
JANUARY
2018
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أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان لها، أنه "حرصا على حماية المستهلك وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارات الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة، أنها "مستمرة في مراقبة هذا القطاع للتأكد من التزام اصحاب المولدات بالأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه حيث انها قامت بمراقبة هذه التعرفة في مختلف المناطق اللبنانية ووجهت انذارات الى المخالفين، ثم قامت بإحالة المستمرين بالمخالفة الى القضاء المختص وقد أحيلت عشرات المحاضر الى القضاء للعام 2017".


وتوجهت الوزارة الى اصحاب المولّدات داعية اياهم الى "الالتزام بالسعر التوجيهي تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، مناشدةً المواطنين "الابلاغ عن اي مخالفة وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن لمديرية حماية المستهلك على الرقم 1739".

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