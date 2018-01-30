جوائز قيّمة ومتنوعة من الإعتماد اللبناني

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في إطار الحملة التي أطلقها بنك الاعتماد اللبناني خلال شهر كانون الأول 2017 والهادفة إلى ترويج بطاقات Visa Platinum Debit، وزّع المصرف جوائز قيّمة على 50 من عملائه الذين حصلوا على فرصة للربح بمجرد استعمال بطاقة Visa Platinum Debit لسداد مشترياتهم لدى التجار في لبنان والخارج.

وتضمنت الجوائز قسائم للسفر من شركة هرمس للسياحة والسفر وبطاقات للوقود وبطاقات هديّة وقسائم شرائية للألعاب وغيرها من الهدايا. إضافةً إلى ذلك، تمّ تقديم هاتف خليوي لحامل بطاقة Visa Platinum Debit الذي أجرى العملية الشرائيّة الاكبر قيمة خلال شهر كانون الأول 2017. وقد استلم الفائزون جوائزهم في فروع بنك الاعتماد اللبناني.

وبذلك، يشجّع بنك الاعتماد اللبناني كافة عملائه على استعمال بطاقاتهم المصرفية والاستفادة في الوقت عينه من هذه الحملة وغيرها من الحملات الترويجيّة المختلفة.