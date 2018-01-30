انماء طرابلس: للتوعية على قانون الانتخاب وكيفية الاقتراع

A + A -

تمنت "جمعية انماء طرابلس والميناء" في بيان بعد اجتماع، على "وزارة الداخلية القيام بعدد من الخطوات العملية على الارض وعبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب للتوعية على قانون الانتخاب النسبي وكيفية الاقتراع، ولا سيما أن الوقت اصبح يداهمنا وأغلبية اللبنانيين لا تفاصيل لديهم عن هذا القانون الجديد".





ودعت الجمعية وزارة الداخلية الى "توضيح كيفية فرز اصوات المرشحين وضرورة تفسير كل العمليات التي سترافق المشهد الانتخابي".





واكدت ان "حملة التوعية ستسهل على المواطن عملية الاقتراع دون الارتباك والضياع، والاطلاع على العملية الانتخابية مما يخفف من الغاء اصوات الناخبين".