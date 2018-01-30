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ألفا تستهل العام الجديد بالإحتفاء بأبرز محطات العام 2017 في أمسية #لبنان_بيلبقلو_العيد

30
JANUARY
2018
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إحتفلت شركة ألفا بالعام الجديد وأبرز محطات 2017 في أمسية "لبنان_بيلبقلو_العيد" التي إتخذت هذا العام طابع القرية اللبنانية وأهمية التعلّق بالأرض وهي الثقافة المتجذّرة في ألفا.

 

أقيم الإحتفال في قاعة البيال في وسط بيروت وشارك أسرة ألفا الإحتفال، معالي وزير الإتصالات جمال الجراح وعقيلته.

 

وحضر رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام المهندس مروان الحايك وعقيلته والهيئة الإدارية في الشركة. 


الجراح

وتحدّث معالي الوزير الجراح الذي هنّأ فريق ألفا على العمل المتميّز الذي قام به العام 2017، مشيرا إلى أن "التقدّم التكنولوجي الذي حققناه سويا في القطاع هو ليس إلا البداية، إذ ينتظرنا الكثير من التحديات والرهان عليكم وعلى جهودكم". وأشار إلى أن "المهندس الحايك لديه آمال وتطلعات كبيرة للقطاع ولألفا ونحن الى جانبه وداعمون كما دائما لكل مشروع يدفع بالقطاع إلى مزيد من التطور والإبداع".

 

ولفت إلى أن أكثر ما يميّز ألفا هو روح العائلة، معبّرا عن إعجابه بهذه الروح الطاغية على كل ما تقوم به الشركة. وأشار إلى تقديره الشديد لمشاريع الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية التي من خلالها تحقَق الكثير لمساندة المجتمع اللبناني، وتقديرا للكفاح الذي تميّز به ذوو الإحتياجات الخاصة والذين يقعون في صلب إستراتيجية ألفا للمسؤولية الإجتماعية، أطلقنا عليهم، مروان وأنا، لقب ذوي الإرادة الصلبة. ونحن داعمون بالكامل لهذه الإستراتيجية المجتمعية الهادفة". وختم: "نتطلع إلى مزيد من التعاون والتقدم والتطور لما فيه من خير للقطاع وللبنان واللبنانيين". 

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