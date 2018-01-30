ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان.. ولكن إحذروا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على الطرقات الجبلية فوق 1400م. وجا في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام القادمة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، ولكن ترتفع على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات. نحذر من خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1300 م وما دون في المناطق الداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على الطرقات الجبلية فوق 1400م.

الخميس: مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

-درجات الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 11 درجة، في الارز من -4 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية غربية الى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

-الانقشاع جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و70 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 16 درجة.

-الضغط الجوي 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:37 ساعة غروب الشمس: 17:06