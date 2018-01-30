خاص - الحديث عن انهيار التسوية سخيف والحسد والغيرة خلف ما يجري

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شربل الجميّل -

قالت أوساط متابعة أن ما قام به أمس مناصرو رئيس مجلس النواب نبيه بري من نواب وشارع يعكس التخبّط العميق والكره الدفين الذي يكنونه للوزير جبران باسيل.

وتضيف الأوساط أن وزير الخارجية والمغتربين أشعل نيران الحسد والغيرة في قلوب المقربين من بري بعد نجاحه في عدد من الوزارات لا سيما تلك التي تسلّم حقائبها عدد من وزراء حركة أمل عبر السنين، ولم يستطيعوا فيها شيئاً رغم تسيّدهم يومها في لبنان.

في وزارة الطاقة، وضع الوزير باسيل خطة كهرباء لطالما عرقلت حركة أمل تنفيذها بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في حتى تأمين جباية الحدّ الأدنى أو تطوير ولو مصنع واحد؛ كما ونفذ الوزير باسيل عدداً كبيراً من السدود بعدما عجز وزيران لبري من إمداد نقطة ماء واحدة للبنانيين. أما في ملف النفط، فوقف بري مكتوي الأيدي مشدوقي العيون حيال التطور السريع الذي حفل به هذا القطاع في فترة قصيرة من يوم انطلاق الإستكشاف مع الوزير باسيل إلى يوم التوقيع المزمع منتصف شباط المقبل مع الوزير أبي خليل، وهم يتساءلون :" ليش نحنا ما عملنا هيك شي"!

في وزارة الخارجية، تمكّن الوزير باسيل من تحقيق أكبر إنجازين بتاريخ الإغتراب اللبناني، وهما إرجاع الجنسية لمستحقيها المتحدرين من أصل لبناني و إعطائهم حق التصويت في بلاد المهجر، ناهيك عن منع الغرب من محاولة توطين النازحين السوريين في بلاد الأرز. أما مقابل هذه الإنجازات، يواجهك "استعراض" اقتحام سفارة لبنان في أبيدجان، كما شوارع بيروت، الذان لا يعكسان الأخلاق اللبنانية العريقة. لهذا كله، حاول بري تعطيل مؤتمر الطاقة الإغترابية وقبله المؤتمرات!

في ما يخص حديث بعض "الفرحين" عن انهيار التسوية، تسخر المراجع المتابعة من هذا الكلام، مذكرة أن التضامن الوطني حدث وترسّخ مع حزب الله وريس الحكومة سعد الحريري في عدد من الاستحقاقات الوطنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن الحديث عن انهيار التسوية مع بري كمن يقول التسوية انهارت مع فرنجية مثلا.